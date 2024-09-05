Жарко и душно. Зачем сборная России улетела играть в футбол во Вьетнам

Сборная России 5 сентября сыграет с вьетнамцами, 7 сентября — с тайцами. Игры пройдут в рамках товарищеского турнира LPBank Cup, который за двадцатилетнюю историю не раз менял название. Сейчас у него будет даже призовой фонд, пусть и скромный по футбольным меркам: победитель получит $10 тыс., обладатели второго и третьего мест — $7 тыс. и $5 тыс. соответственно.
В Ханой сборная России прибыла накануне первой встречи, и уже вечером, после девятичасового перелета, провела тренировку на Национальном стадионе, который примет матч.
Жара в Ханое после захода солнца не спала, а влажность была настолько высокой, что от духоты страдали даже люди, которым не надо было участвовать в тренировочном занятии — в частности, журналисты. С учетом статуса турнира их на тренировке сборной России было очень много: осветить ее приезд пришло около 50 человек. «Наша цель, как и любой команды в любом виде спорта, — победить, — ответил главный тренер команды Валерий Карпин вьетнамскому корреспонденту на вопрос о задачах россиян. — Думаю, такая же цель есть и у сборной Вьетнама. Для нас это важный выезд, у нас не так много официальных матчей, поэтому отношение очень серьезное».
Еще перед отлетом во Вьетнам Карпин, комментируя ТАСС пользу от предстоящих матчей, заявил, что российской сборной в условиях отстранения важно сохранять игровую практику. «Польза одна и та же — собраться, вспомнить, чего тренерский штаб хочет от футболистов, — отметил он. Да, не Сербия или Камерун, но вариться в своем соку неправильно. Играем с тем, кто свободен. Таких не так много».
Сборная России в рейтинге ФИФА занимает 33-е место и является фаворитом обоих матчей, однако сложные погодные условия и проблемное игровое поле могут серьезно повлиять на развитие матчей, не исключил Карпин.
Без вариантов
Получается, что ведущие российские футболисты в разгар национального чемпионата (больше всех делегировал «Локомотив» — восемь футболистов) собрались на неделю, чтобы после девятичасового перелета сыграть матчи в непривычных погодных условиях, на газоне низкого качества, еще и с соперниками из второй сотни рейтинга ФИФА, что, в частности, на первый взгляд даже противоречит стратегии Российского футбольного союза (РФС). Она предполагает, что национальная команда будет ежегодно проводить до десяти товарищеских матчей, причем соперниками должны быть команды из топ-80 рейтинга ФИФА.
«Матчи со сборными Таиланда и Вьетнама не противоречат концепции РФС, — сказал ТАСС генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов. — РФС прежде всего говорит о том, что институт сборных должен существовать, что сборная должна проводить матчи. Конечно, мы хотим провести как можно больше игр в России. Но при этом мы должны учитывать объективную картину, которая есть в мире».
«Если мы посмотрим на эту осень, то страны Европы, Азии, Африки, Латинской Америки проводят официальные матчи. Только 28 команд из Азии, которые уже вылетели из отборочных соревнований [к чемпионату мира 2026 года], гипотетически имеют возможность сыграть со сборной России. Но многие из этих стран уже договорились сыграть друг с другом. Сборные Таиланда и Вьетнама также уже договорились сыграть друг с другом, поэтому они не могли приехать в Россию. В этой связи мы договорились провести мини-турнир. Из 28 сборных, которые теоретически могли с нами сыграть, Таиланд и Вьетнам занимают 2-е и 4-е место в рейтинге ФИФА», — подчеркнул собеседник агентства.
Вероятнее всего, с азиатскими сборными российской команде предстоит сыграть и в других оставшихся матчах года. Наиболее вероятный соперник — команда Сирии, которая является лучшей из числа 28 сборных, завершивших поход на чемпионат мира 2026 года. Один плюс — матч с сирийцами должен состояться дома. «Матч состоится в любую погоду, никого не волнует и не должно волновать жарко или нет, будем пытаться играть так, как играем всегда, — заявил Карпин про предстоящие два матча. — А что из этого получится, посмотрим».
Имеют эти встречи и знаковое значение — сборная прежде ни разу не играла с вьетнамцами и тайцами, даже с учетом советского периода. «Интересный соперник из экзотичной страны. Будет полный стадион, который будет поддерживать домашнюю команду, но мы постараемся одержать победу. Время комфортное для игры, но при такой духоте легче точно не будет», — сказал полузащитник Иван Обляков. В составе сборной Вьетнама стоит отметить голкипера Льва Данга — он родился и вырос в Москве и говорит по-русски.
Обе встречи сборной России во Вьетнаме начнутся в 20:00 мск.