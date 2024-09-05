Жарко и душно. Зачем сборная России улетела играть в футбол во Вьетнам

Жара в Ханое после захода солнца не спала, а влажность была настолько высокой, что от духоты страдали даже люди, которым не надо было участвовать в тренировочном занятии — в частности, журналисты. С учетом статуса турнира их на тренировке сборной России было очень много: осветить ее приезд пришло около 50 человек. «Наша цель, как и любой команды в любом виде спорта, — победить, — ответил главный тренер команды Валерий Карпин вьетнамскому корреспонденту на вопрос о задачах россиян. — Думаю, такая же цель есть и у сборной Вьетнама. Для нас это важный выезд, у нас не так много официальных матчей, поэтому отношение очень серьезное».