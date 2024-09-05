Вьетнам и Таиланд — отличные соперники для сборной России. Больше уважения!

Лучшее, что мы можем сделать, — максимально уважительно относиться к соперникам. Худшее — начать воротить нос. Я о поездке, например, в Иран, где местных жителей поразил Николай Комличенко. В интервью «Известиям» форвард заявил: «Мне не особо понравилось в бытовом плане. Что-то все на очень низком уровне, если честно, — например, по сравнению с Ташкентом, где мы встречались с Узбекистаном. Там повыше уровень именно комфорта. А здесь, в Тегеране, в отеле проблемы возникали — и в целом, и, в частности, с питанием. Передвижение не прямо на высоком уровне. Не говоря уже об интернете. Вообще, у меня в комнате ничего не ловило — надо в коридоре сидеть, чтобы подключиться. Но это мелочи. Все равно основные мысли были о подготовке к матчу».