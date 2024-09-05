Россия разгромила Вьетнам благодаря нелепому автоголу. У Карпина сыграли сразу 4 новичка!

Газон действительно замедлял движение мяча, но проблема была не только в нём. От игроков сборной России требовалось больше креатива. С другой стороны, наши спокойно справлялись с контригрой хозяев. Лунёв тоже работы не имел. Правда, однажды повезло, когда прошёл заброс в зону Литвинова и Караваева: форвард Тхань Бинь Динь просто не смог как следует обработать мяч, а иначе выходил бы один на один. Но на 24-й минуте сборная России открыла счёт, реализовав первый же голевой момент! Наши наконец-то организовали через правый фланг более хитрую атаку, Пиняев не забил с паса капитана Облякова, но отражённый Дангом мяч подхватил Мусаев. Нападающий навесил во вратарскую, голкипер ошибся на выходе, а Кузяев классно сыграл на опережение — отправил мяч в сетку ударом головой.