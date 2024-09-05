«Это не ошибка вратаря». Карпин — об автоголе Вьетнама в матче со сборной России

«Второй гол не считаю ключевым моментом. Это скорее был наш первый гол. Это не ошибка вратаря, а оплошность защитника. На этом поле может произойти то, что мы и увидели. Мяч подпрыгнул и залетел в ворота», — передает слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.