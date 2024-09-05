Валерий Карпин прокомментировал разгромную победу России над Вьетнамом

В 2024 году сборная России провела два товарищеских матча: с Сербией (4:0) и с Беларусью (4:0). При этом встреча со сборной Сербии прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». 7 сентября российская национальная команда в товарищеском матче встретится с Таиландом.