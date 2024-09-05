«Себя обманывать не надо». Карпин — об уровне Вьетнама в матче со сборной России

«Уровень Вьетнама сравнивать с чем? С Европой? Ну да, себя обманывать не надо. По уровню Европы не самая сильная сборная. Не очень много знаем про их футбол. Но по тому, что увидел, команда неплохая, футболисты технически оснащены, где-то может не хватает техники», — передает слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.