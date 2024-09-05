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Мостовой: «Ну какая нам Азия? Унижаем себя такими играми. Думал, хронику включил. Это ужасно»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой в комментарии «СЭ» оценил игру национальной команды в товарищеском матче против Вьетнама.

Источник: РИА "Новости"

Встреча проходила в Ханое и завершилась со счетом 3:0 в пользу россиян.

«Ну какая нам Азия?! Забудьте уже про нее. Где футбол, а где Вьетнам и Таиланд? Это унижение. Мы унижаем себя такими вот играми. Ясно, что нам надо играть, иначе с нами никто не будет играть. Но для футбола лучше сыграть между собой. Так было бы даже полезнее. Правильно, что многие не смотрели футбол.

Я смотрел одним глазом. В первом тайме подумал, что включил какую-то хронику. Какой год? Семидесятый, что ли, играет? Ни рывков, ничего не было. Это вообще ужасно. Люди ходят пешком. На футбол это не похоже. Поле здесь ни при чем, хоть трава есть, елки-палки! Больше всех устал комментатор Шнякин. Зализывал. Что только не говорил, лишь бы не про футбол. Чтобы зрители не уснули. Он за 90 минут “Валерий Георгиевич” произнес 27 раз. Это ужас. Это что? У него язык загорелся. Сколько можно лизать? Это уже смешно», — сказал Мостовой «СЭ».

Команда Валерия Карпина одержала третью победу в трех матчах в этом году.

Вьетнам
0:3
Первый тайм: 0:1
Россия
Футбол, Товарищеские матчи,
5.09.2024, 16:00 (МСК UTC+3)
Национальный стадион Ми Динь
Главные тренеры
Ким Сан Сик
Валерий Карпин
Голы
Россия
Далер Кузяев
24′
79390
61′
60463
77′
Составы команд
Вьетнам
23
Ван Лам Дан
6
Тхан Бинх Нгуен
16
Тхан Чун Нгуен
17
Ву Ван Танх
26
Ван Труон Нгуен
3
Ндок Хай Куе
81′
2
Туан Дуон Гиап
12
Туан Тай Пхан
81′
11
Туан Анх Нгуен
4
Хай Лон Нгуен
57′
25
Ван Виет Нгуен
8
Хун Дун До
71′
19
Куан Хай Нгуен
14
Хоан Дук Нгуен
57′
9
Ви Хао Буй
18
Тхан Бинх Динх
46′
22
Тиен Линх Нгуен
Россия
18
Руслан Литвинов
24
Данил Круговой
23
Далер Кузяев
27
Иван Обляков
11
Тамерлан Мусаев
16
Андрей Лунев
46′
12
Евгений Латышонок
4
Вячеслав Караваев
76′
2
Арсен Адамов
14
Евгений Морозов
34′
29
Валентин Пальцев
8
Никита Кривцов
46′
25
Данил Пруцев
9
Сергей Пиняев
63′
21
Дмитрий Воробьев
19
Артем Карпукас
45′
45′
15
Данил Глебов
Статистика
0
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти