Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Гребля
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Никто не умер — и слава богу». Карпин и игроки сборной — о победе над Вьетнамом

Пресс-конференция Валерия Карпина в Ханое.

Источник: Михаил Шапаев, РФС

Сборная России одержала четвертую сухую победу подряд: 5 сентября она в гостевой товарищеской встрече разгромила Вьетнам (3:0). Голы на счету Далера Кузяева и Тамерлана Мусаева, еще один мяч в свои ворота забил защитник вьетнамцев Ву Ван Танх.

После матча главный тренер национальной команды России Валерий Карпин поделился мыслями об игре.

О матче

— Неплохая игра. Глобально никто травму не получил, от жары никто не умер — и слава богу.

О сопернике

— Уровень вьетнамской команды надо сравнивать с чем-то. Если мерить по Европе, не самый сильный уровень. Но в целом соперники нам доставили сегодня проблемы, команда неплохая. Футболисты оснащены технически.

О качестве игры и поля

— Смотря что понимать под качеством игры. В этих условиях — очень доволен. На этом поле, в такую жару и при такой влажности. Если бы мы так играли в России, в других условиях — конечно, не был бы доволен. Забили три, могли забить еще. 3:0 победили — что еще надо.

Об автоголе вьетнамцев

— Не считаю второй гол ключевым моментом матча. Наверное, главное — первый гол. Это не ошибка вратаря, а ошибка вратаря и защитника, который катит вратарю в створ ворот. Тем более на этом поле.

О замене Морозова в первом тайме

— Просьба игрока. Почувствовал напряжение в мышце, попросил замену.

Латышонок: «Счастлив, что удалось дебютировать»

Ощущениями от матча поделился и дебютант сборной — вратарь Евгений Латышонок. Голкипер «Зенита» появился на поле после перерыва и сохранил ворота нетронутыми.

— Я счастлив, что удалось дебютировать , — отметил вратарь. — Рад, что сборная победила. Только положительные эмоции.

— Поле — огород?

— Конечно, не самого лучшего качества, но в целом нормальное. Бывало и не такое.

— Требования Карпина понятны?

— Да, понятно. Все объяснили.

— Ты доволен дебютом?

— Хотелось сыграть, дебютировать. Рад, что так все сложилось.

— Как восстанавливаться от такой жары?

— Сейчас водичку попьем, и все.

Валентин Пальцев: «О вызове в сборную первой сообщил невесте. Она чуть обиделась»

Также в матче против Вьетнама дебютировал защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев — он появился на поле по ходу первого тайма вместо Евгения Морозова.

— Приехал после игры с Самарой. Рано утром мне позвонил начальник команды — дал номер и сказал: «Поедешь в сборную». Я не поверил.

— Когда вызвали в сборную, кому сообщил первому?

— Невесте. Сказал, что отпуск отменяется, в Москву не поеду. Она чуть-чуть обиделась (смеется). Потом позвонил маме, агенту. Они мне тоже не поверили.

— Ты до сих пор в шоке?

— Наверное, уже нет. Хочется показать себя с лучшей стороны. Дать понять, что я приехал сюда не просто так, — рассказал Пальцев.

Артемий Кутейников

Вьетнам
0:3
Первый тайм: 0:1
Россия
Футбол, Товарищеские матчи,
5.09.2024, 16:00 (МСК UTC+3)
Национальный стадион Ми Динь
Главные тренеры
Ким Сан Сик
Валерий Карпин
Голы
Россия
Далер Кузяев
24′
79390
61′
60463
77′
Составы команд
Вьетнам
23
Ван Лам Дан
6
Тхан Бинх Нгуен
16
Тхан Чун Нгуен
17
Ву Ван Танх
26
Ван Труон Нгуен
3
Ндок Хай Куе
81′
2
Туан Дуон Гиап
12
Туан Тай Пхан
81′
11
Туан Анх Нгуен
4
Хай Лон Нгуен
57′
25
Ван Виет Нгуен
8
Хун Дун До
71′
19
Куан Хай Нгуен
14
Хоан Дук Нгуен
57′
9
Ви Хао Буй
18
Тхан Бинх Динх
46′
22
Тиен Линх Нгуен
Россия
18
Руслан Литвинов
24
Данил Круговой
23
Далер Кузяев
27
Иван Обляков
11
Тамерлан Мусаев
16
Андрей Лунев
46′
12
Евгений Латышонок
4
Вячеслав Караваев
76′
2
Арсен Адамов
14
Евгений Морозов
34′
29
Валентин Пальцев
8
Никита Кривцов
46′
25
Данил Пруцев
9
Сергей Пиняев
63′
21
Дмитрий Воробьев
19
Артем Карпукас
45′
45′
15
Данил Глебов
Статистика
0
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти