«Никто не умер — и слава богу». Карпин и игроки сборной — о победе над Вьетнамом

— Смотря что понимать под качеством игры. В этих условиях — очень доволен. На этом поле, в такую жару и при такой влажности. Если бы мы так играли в России, в других условиях — конечно, не был бы доволен. Забили три, могли забить еще. 3:0 победили — что еще надо.