«Уровень брака сумасшедший». Бубнов — об игре сборной России в матче с Вьетнамом

"Уровень брака сумасшедший, и это в матче с командой, которая в футбол играть не может ни в атаке, ни в обороне. Из трёх голов, которые были забиты, только один сами разыграли. Первый — грубая вратарская ошибка, второй сами забили себе смешной гол. Но тут голкипер, возможно, и не настолько виноват, просто поле неровное — огород.