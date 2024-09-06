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«Уровень брака сумасшедший». Бубнов — об игре сборной России в матче с Вьетнамом

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о товарищеском матче сборных Вьетнама и России.

Источник: Чемпионат.com

Встреча прошла в четверг, 5 сентября, в Ханое (Вьетнам). Сборная России одержала победу со счётом 3:0. В составе россиян отличились Далер Кузяев и Тамерлан Мусаев. Ещё один мяч в свои ворота отправил защитник сборной Вьетнама Ван Тхань Ву.

"Уровень брака сумасшедший, и это в матче с командой, которая в футбол играть не может ни в атаке, ни в обороне. Из трёх голов, которые были забиты, только один сами разыграли. Первый — грубая вратарская ошибка, второй сами забили себе смешной гол. Но тут голкипер, возможно, и не настолько виноват, просто поле неровное — огород.

В таком матче самое главное — не получить травму, что, к сожалению, не удалось сборной России. Морозов ушёл, Круговой остался до конца, но тоже лежал на траве, потом допрыгал до финального свистка, хотя непонятно, зачем его было держать", — приводит слова Бубнова Sportbox.

Вьетнам
0:3
Первый тайм: 0:1
Россия
Футбол, Товарищеские матчи,
5.09.2024, 16:00 (МСК UTC+3)
Национальный стадион Ми Динь
Главные тренеры
Ким Сан Сик
Валерий Карпин
Голы
Россия
Далер Кузяев
24′
Ву Ван Танх
61′
Тамерлан Мусаев
77′
Составы команд
Вьетнам
23
Ван Лам Дан
6
Тхан Бинх Нгуен
16
Тхан Чун Нгуен
17
Ву Ван Танх
26
Ван Труон Нгуен
3
Ндок Хай Куе
81′
2
Туан Дуон Гиап
12
Туан Тай Пхан
81′
11
Туан Анх Нгуен
4
Хай Лон Нгуен
57′
25
Ван Виет Нгуен
8
Хун Дун До
71′
19
Куан Хай Нгуен
14
Хоан Дук Нгуен
57′
9
Ви Хао Буй
18
Тхан Бинх Динх
46′
22
Тиен Линх Нгуен
Россия
18
Руслан Литвинов
24
Данил Круговой
23
Далер Кузяев
27
Иван Обляков
11
Тамерлан Мусаев
16
Андрей Лунев
46′
12
Евгений Латышонок
4
Вячеслав Караваев
76′
2
Арсен Адамов
14
Евгений Морозов
34′
29
Валентин Пальцев
8
Никита Кривцов
46′
25
Данил Пруцев
9
Сергей Пиняев
63′
21
Дмитрий Воробьев
19
Артем Карпукас
45′
45′
15
Данил Глебов
Статистика
0
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти