Футболисты молодежной сборной Беларуси уступили в спарринге киприотам

Сегодня в Ахне белорусы встречались с кипрскими сверстниками и уступили со счетом 1:2. На 11-й минуте хозяева вышли вперед, а незадолго до перерыва Родин Печура с пенальти сравнял результат. Во втором тайме киприоты забили второй мяч в ворота белорусской команды.



Свой следующий спарринг подопечные Сергея Яромко также проведут на Кипре — 10 сентября они сыграют с молодежной сборной Словакии.



Для белорусской «молодежки» игры с киприотами и словаками являются проверкой сил перед заключительным поединком отборочного турнира молодежного Евро-2025 с командой Фарерских островов (15 октября). Вчера фарерские футболисты уступили на выезде хорватам со счетом 1:2. Положение команд в квалификационной группе G сейчас таково: Португалия — 18 очков (7 матчей), Хорватия — 16 (7), Греция — 14 (8) Фарерские острова — 7 (7), Беларусь — 6 (9), Андорра — 3 (8). Белорусы уже потеряли шансы пробиться в финальную стадию континентального первенства, которая пройдет летом 2025 года на футбольных аренах Словакии.