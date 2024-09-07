В сборной России показали речь Карпина в раздевалке перед матчем с Вьетнамом

«Играем друг за друга! Неважно, кто ошибся, по барабану. Любой из вас может ошибиться. Ничего страшного в этом нет, в ошибке. Готовы? Всё, пошли, давай-давай!» — сказал Карпин в видео, опубликованном пресс-службой сборной России.