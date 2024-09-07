Товарищеский матч сборных России и Таиланда по футболу отменили

ХАНОЙ, 7 сентября. /ТАСС/. Матч сборных России и Таиланда по футболу в рамках товарищеского турнира в Ханое отменен. Об этом ТАСС сообщил источник.
Отмечается, что российская сборная не сможет провести матч в воскресенье, поскольку этого не позволяет ее график. Встреча должна была пройти 7 сентября и начаться в 16:00 мск.
Позднее об отмене матча официально сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС). «Матч сборной России и Таиланда отменен из-за непогоды. Решение принималось с учетом количества уже выпавших осадков и прогноза погоды на ближайшие сутки в Ханое. Местные власти также рекомендуют жителям вьетнамской столицы оставаться дома и не выходить на улицу», — говорится в заявлении РФС.
Сборная России прибыла в Ханой для участия в товарищеском турнире LPBank Cup 4 сентября. На следующий день она сыграла первый матч, одолев команду Вьетнама со счетом 3:0. Встреча со сборной Таиланда для российских футболистов должна была стать заключительной на турнире, сразу после ее окончания команда планировала вернуться домой. Пока не известно, согласился ли РФС оставить сборную в Ханое еще на один день для участия в отложенном матче.
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