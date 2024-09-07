Товарищеский матч сборных России и Таиланда по футболу отменили

Сборная России прибыла в Ханой для участия в товарищеском турнире LPBank Cup 4 сентября. На следующий день она сыграла первый матч, одолев команду Вьетнама со счетом 3:0. Встреча со сборной Таиланда для российских футболистов должна была стать заключительной на турнире, сразу после ее окончания команда планировала вернуться домой. Пока не известно, согласился ли РФС оставить сборную в Ханое еще на один день для участия в отложенном матче.