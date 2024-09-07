Газзаев об отмене матча России с Таиландом: «К сожалению, против стихии и природы мы бессильны»

«Конечно, нет смысла проводить матч при таких условиях. Сейчас не стоит ждать у моря погоды. Если в ближайшее время погодные условия не позволят провести матч, то тогда уже стоит спокойно вылетать и готовиться к туру чемпионата. К сожалению, против стихии и природы мы бессильны. Поэтому будет целесообразнее, чтобы сборная вернулась в Россию, а игроки в свои клубы и начали готовиться к следующему туру», — сказал Газзаев «СЭ».