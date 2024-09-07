Супертайфун отменил матч России с Таиландом во Вьетнаме. Нашим лучше запереться в отеле

Сборная России не сыграет с Таиландом 7 сентября. Разрушительный тайфун «Яги» в субботу достиг берегов Вьетнама и направляется в сторону его столицы Ханоя, где и должна была состояться товарищеская встреча. Сборная объявила, что матч отменен из-за погодных условий: «Решение принималось с учетом количества уже выпавших осадков и прогноза погоды на ближайшие сутки в Ханое, — говорится в заявлении. — Местные власти также рекомендуют жителям вьетнамской столицы оставаться дома и не выходить на улицу».