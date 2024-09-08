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Сборная России по футболу вылетела из Вьетнама в Москву

7 сентября сборная России должна была провести матч против команды Таиланда, однако игра была отменена из-за надвигающегося на Ханой супертайфуна «Яги».

Источник: Соцсети

ХАНОЙ, 7 сентября. /ТАСС/. Игроки и тренерский штаб сборной России по футболу вылетели из Ханоя. Об этом сообщается в телеграм-канале национальной команды.

7 сентября сборная России должна была провести матч против команды Таиланда на товарищеском турнире в Ханое, однако игра была отменена из-за надвигающегося на вьетнамскую столицу супертайфуна «Яги». Изначально стороны обсуждали вопрос переноса встречи на воскресенье.

Сборная России прибыла в Ханой для участия в товарищеском турнире LPBank Cup 4 сентября. На следующий день она сыграла первый матч, победив команду Вьетнама со счетом 3:0. Встреча со сборной Таиланда для российских футболистов должна была стать заключительной на турнире, сразу после ее окончания команда планировала вернуться домой.

Тропическая депрессия с кодовым названием TD12 преобразовалась в тропический шторм «Яги» в ночь на 2 сентября возле Филиппин. Уже 4 сентября он превратился в тайфун и стал приближаться к южному побережью Китая. Менее чем через сутки «Яги» усилился до супертайфуна, что означает, что скорость ветра внутри него превысила 50 м/с. Отмечается, что тайфун может стать самым сильным для региона за последние 10 лет. На севере Вьетнама из-за тайфуна погибли 4 человека, еще 78 получили ранения различной степени.

Вьетнам
0:3
Первый тайм: 0:1
Россия
Футбол, Товарищеские матчи,
5.09.2024, 16:00 (МСК UTC+3)
Национальный стадион Ми Динь
Главные тренеры
Ким Сан Сик
Валерий Карпин
Голы
Россия
Далер Кузяев
24′
Ву Ван Танх
61′
Тамерлан Мусаев
77′
Составы команд
Вьетнам
23
Ван Лам Дан
6
Тхан Бинх Нгуен
16
Тхан Чун Нгуен
17
Ву Ван Танх
26
Ван Труон Нгуен
3
Ндок Хай Куе
81′
2
Туан Дуон Гиап
12
Туан Тай Пхан
81′
11
Туан Анх Нгуен
4
Хай Лон Нгуен
57′
25
Ван Виет Нгуен
8
Хун Дун До
71′
19
Куан Хай Нгуен
14
Хоан Дук Нгуен
57′
9
Ви Хао Буй
18
Тхан Бинх Динх
46′
22
Тиен Линх Нгуен
Россия
18
Руслан Литвинов
24
Данил Круговой
23
Далер Кузяев
27
Иван Обляков
11
Тамерлан Мусаев
16
Андрей Лунев
46′
12
Евгений Латышонок
4
Вячеслав Караваев
76′
2
Арсен Адамов
14
Евгений Морозов
34′
29
Валентин Пальцев
8
Никита Кривцов
46′
25
Данил Пруцев
9
Сергей Пиняев
63′
21
Дмитрий Воробьев
19
Артем Карпукас
45′
45′
15
Данил Глебов
Статистика
0
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти