Сборная России по футболу вылетела из Вьетнама в Москву

ХАНОЙ, 7 сентября. /ТАСС/. Игроки и тренерский штаб сборной России по футболу вылетели из Ханоя. Об этом сообщается в телеграм-канале национальной команды.
7 сентября сборная России должна была провести матч против команды Таиланда на товарищеском турнире в Ханое, однако игра была отменена из-за надвигающегося на вьетнамскую столицу супертайфуна «Яги». Изначально стороны обсуждали вопрос переноса встречи на воскресенье.
Сборная России прибыла в Ханой для участия в товарищеском турнире LPBank Cup 4 сентября. На следующий день она сыграла первый матч, победив команду Вьетнама со счетом 3:0. Встреча со сборной Таиланда для российских футболистов должна была стать заключительной на турнире, сразу после ее окончания команда планировала вернуться домой.
Тропическая депрессия с кодовым названием TD12 преобразовалась в тропический шторм «Яги» в ночь на 2 сентября возле Филиппин. Уже 4 сентября он превратился в тайфун и стал приближаться к южному побережью Китая. Менее чем через сутки «Яги» усилился до супертайфуна, что означает, что скорость ветра внутри него превысила 50 м/с. Отмечается, что тайфун может стать самым сильным для региона за последние 10 лет. На севере Вьетнама из-за тайфуна погибли 4 человека, еще 78 получили ранения различной степени.