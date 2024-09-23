Россию предложили вернуть на собрании УЕФА. «За» проголосовали шесть ассоциаций

Шевченко тоже находится в должности недавно — его единогласно выбрали главой Украинской ассоциации футбола 25 января 2024 года. До этого обладатель «Золотого мяча» — 2004 пытался выстроить тренерскую карьеру: около пяти лет руководил сборной Украины, а также чуть больше двух месяцев рулил «Дженоа», откуда его уволили в январе 2022-го.