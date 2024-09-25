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Рахимич объяснил, почему в 2022 году босниец Пьянич не хотел играть со сборной России

Пятикратный чемпион России, обладатель Кубка УЕФА в составе ЦСКА босниец Элвер Рахимич заявил, что влияние политического настроения в Европе сказалось на словах боснийского футболиста Миралема Пьянича по поводу матча со сборной России в 2022 году.

Источник: Getty Images

В сентябре 2022 года Пьянич назвал неудачной идею Федерации футбола Боснии и Герцеговины о проведении товарищеского матча со сборной России. Встреча между командами России и Боснии и Герцеговины не состоялась из-за дальнейшего отказа боснийской стороны.

В ближайшее время Пьянич должен стать игроком ЦСКА, босниец уже прилетел в Москву.

«В начале всего, что происходило между Россией и Украиной, в Европе было только одно мнение. Наверное, было влияние общего политического настроения в Европе. Политики везде оказывают влияние, в том числе и на игроков, и на общество в целом. Сейчас Миралем мыслит абсолютно здраво.

Думаю, никто в Боснии против России ничего плохого не имеет, все хорошо относятся. Сами знаете, что никаких проблем нет. Очень много игроков приезжали и работали в России, это были люди из Боснии, бывшей Югославии. Поэтому отношение очень хорошее и теплое», — сказал Рахимич ТАСС.

Россия
Босния и Герцеговина
ЦСКА