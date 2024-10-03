Дисциплинарный комитет ФИФА занялся «делом Израиля»

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Осенью 2023 года организации уточнили, что санкции не будут сняты до завершения СВО. Израильские клубы и сборные продолжают участвовать в турнирах, несмотря на конфликт страны с Палестиной. В августе генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил РИА Новости, что ожидает от ФИФА выработки единообразного подхода в вопросе санкций к России и Израилю осенью на очередном заседании совета организации.