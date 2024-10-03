Дисциплинарный комитет ФИФА занялся «делом Израиля»

Заседание совета прошло 3 октября в Цюрихе. Комитету ФИФА по управлению, аудиту и соблюдению правил поручено расследовать участие команд в соревнованиях под эгидой Федерации футбола Израиля на территории Палестины. После комитет проведет консультацию с советом ФИФА.
«Совет ФИФА провел комплексную проверку по этому очень деликатному вопросу. Основываясь на тщательной оценке, мы последовали рекомендациям независимых экспертов. Продолжающееся насилие в регионе подтверждает, что нам нужен мир, как было заявлено на 74-м конгрессе ФИФА. Поскольку мы по-прежнему крайне шокированы происходящим и наши мысли с теми, кто страдает, мы призываем все стороны немедленно восстановить мир в регионе», — заявил глава ФИФА Джанни Инфантино.
Ранее 12 стран Ближнего Востока обратились к ФИФА с призывом исключить все израильские команды из соревнований из-за операции в секторе Газа. Инициативную группу возглавил сводный брат короля Иордании принц Али бин Аль-Хусейн, занимающий пост президента Федерации футбола Западной Азии. В группу также входят федерации футбола Палестины, Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ, Бахрейна, Ирака, Кувейта, Ливана, Омана, Сирии, Йемена. Позже к этому призыву присоединилась Федерация футбола Ирана.
В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Осенью 2023 года организации уточнили, что санкции не будут сняты до завершения СВО. Израильские клубы и сборные продолжают участвовать в турнирах, несмотря на конфликт страны с Палестиной. В августе генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил РИА Новости, что ожидает от ФИФА выработки единообразного подхода в вопросе санкций к России и Израилю осенью на очередном заседании совета организации.