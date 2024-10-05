СМИ: сборная Пакистана отклонила предложение РФС о товарищеском матче в октябре

Сборная Пакистана отказалась от матча из-за нехватки времени на подготовку. Матч предлагалось провести 11 октября в России. Российский футбольный союз (РФС) был готов покрыть все расходы на проведение матча. По информации источника, Федерация футбола Пакистана предложила провести матч в ноябре, но российская сторона отклонила эту идею.