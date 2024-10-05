СМИ: сборная Пакистана отклонила предложение РФС о товарищеском матче в октябре

ТАСС, 5 октября. Сборная Пакистана по футболу отказалась от предложения провести товарищеский матч с командой России в октябре. Об этом сообщает телеканал Geo.
Сборная Пакистана отказалась от матча из-за нехватки времени на подготовку. Матч предлагалось провести 11 октября в России. Российский футбольный союз (РФС) был готов покрыть все расходы на проведение матча. По информации источника, Федерация футбола Пакистана предложила провести матч в ноябре, но российская сторона отклонила эту идею.
23 сентября РФС объявил расширенный состав сборной России на октябрьский сбор, в заявку вошли 42 футболиста. На данный момент Российский футбольный союз не сообщил о соперниках сборной России на октябрьскую паузу.
28 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.