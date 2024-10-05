В РФС заявили о продолжении переговоров с Пакистаном о матче в октябре

Об этом сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в субботу, 5 октября, журналистам.
По его словам, Российский футбольный союз направил письмо ФФП 11 июня с предложением о проведении товарищеского матча в сентябре, октябре или ноябре этого года. В июле Федерация футбола Пакистана ответила на него и подтвердила заинтересованность. В августе РФС и ФФП провели рабочую встречу, на которой назначили потенциальную дату проведения матча — 11 октября в России.
«Однако 17 сентября Федерация футбола Пакистана уведомила РФС о невозможности сыграть матч в октябре, в качестве причины указывалось отсутствие согласования с правительством Пакистана, так как оно должно быть подано не позднее чем за четыре недели до даты поездки. РФС продолжает убеждать коллег провести матч в ранее согласованную дату, но мы крайне разочарованы непоследовательным поведением Федерации футбола Пакистана», — передает ТАСС слова Митрофанова.
Он добавил, что вне зависимости от ситуации «команда должна собираться и проводить мероприятия для болельщиков».
Ранее в этот день стало известно о том, что сборная Пакистана по футболу отказалась провести товарищеский матч с командой России в октябре. Сообщалось, что она сослалась на недостаточность времени на подготовку.
До этого, 3 октября, «Спорт-Экспресс» сообщил о том, что октябрьский сбор национальной сборной России будет отменен, если РФС не сможет найти соперника для товарищеского матча. Уточнялось, что варианты матчей с российскими клубами или сборной Медиалиги не рассматриваются.