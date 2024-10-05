В РФС заявили о продолжении переговоров с Пакистаном о матче в октябре

По его словам, Российский футбольный союз направил письмо ФФП 11 июня с предложением о проведении товарищеского матча в сентябре, октябре или ноябре этого года. В июле Федерация футбола Пакистана ответила на него и подтвердила заинтересованность. В августе РФС и ФФП провели рабочую встречу, на которой назначили потенциальную дату проведения матча — 11 октября в России.