Теперь и Таджикистан отказался играть с Россией — в ноябре. Но сбор стартовал — без пяти футболистов

На данный момент насчет товарищеских встреч мы ведем переговоры с другими странами. В марте следующего года у нас будет первый матч отбора к Кубку Азии — сборная Таджикистана усердно к нему готовится. Поэтому после июльского письма от РФС мы отправили оперативное письмо в Россию с ответом о невозможности матча в этом году. Но мы заявили, что готовы рассмотреть другие сроки, но не в этом, а, возможно, в следующем году".