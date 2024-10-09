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Валерий Карпин рассказал, что сборная Пакистана перестала выходить на связь

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что сборная Пакистана перестала выходить на связь с РФС — из-за этого матч под угрозой срыва.

Источник: Чемпионат.com

«В июне месяце после разговора с Митрофановым, я понимал, что есть соперник на октябрь. Это был Пакистан. Понимание было 99%. И только в августе мы узнали про Вьетнам и Тайланд. С Пакистаном была четкая договоренность на октябрь. После Вьетнама стало понятно, что она под угрозой, люди перестали выходить на связь», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, в октябре у РФС возникли проблемы с поиском соперника для сборной России. Предположительно, команда Валерия Карпина сыграет с Пакистаном.

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Пакистан