Валерий Карпин рассказал, что сборная Пакистана перестала выходить на связь

«В июне месяце после разговора с Митрофановым, я понимал, что есть соперник на октябрь. Это был Пакистан. Понимание было 99%. И только в августе мы узнали про Вьетнам и Тайланд. С Пакистаном была четкая договоренность на октябрь. После Вьетнама стало понятно, что она под угрозой, люди перестали выходить на связь», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.