«Задал бы Глушенкову вопрос, хочет ли он играть за сборную». Карпин — о «людях из Пакистана», соперниках на ноябрь и статусе сборной

— Смотрите, по поводу Пакистана. В июне были разговоры с Максимом Митрофановым. Я понимал, что есть соперник на октябрь — это Пакистан. Максим Львович очень острожный человек, если бы не было понимания на процентов 99 хотя бы, он бы этого никогда не сказал. Причем на тот момент в июне мы не знали, с кем будем играть в сентябре, а про октябрь знали, с кем будем играть, то есть с Пакистаном.