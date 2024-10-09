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Дания, Швейцария, Италия — соперники белорусов в квалификации ЧМ по пляжному футболу

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по пляжному футболу продолжит борьбу за выход в финальную часть чемпионата мира 2025 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: АФПФ

На втором групповом этапе турнира в испанском Кадисе белорусы сыграют в квартете А вместе с командами Италии, Дании и Швейцарии. На первом этапе белорусы стали лучшими в предварительной группе D, разгромив сборные Бельгии (11:1) и Молдовы (8:4).

В группе В второго этапа выступят команды Испании, Португалии, Польши и Франции.

По две лучшие сборные из каждого квартета получат путевки на чемпионат мира. Финальная часть 13-го планетарного форума под эгидой ФИФА пройдет в начале мая 2025 года на Сейшельских Островах. Сборная Беларуси принимала участие в трех последних мировых чемпионатах: в 2024 году белорусы заняли четвертое место, а в 2019 и 2021 годах не смогли пробиться в плей-офф. В нынешнем сезоне команда Николаса Альварадо стала бронзовым призером Евролиги.