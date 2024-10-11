Сборная России провела открытую тренировку и мастер-класс для детей

Перед началом занятия прошло автограф-сессия с участием бывших игроков национальной команды — Дмитрия Булыкина, Юрия Жиркова и Дмитрия Сенникова. Главной звездой события стал полузащитник «Монако» Александр Головин, который, выйдя на поле первым, поблагодарил болельщиков за их поддержку:
«Мы все чувствуем вашу поддержку. Надеюсь, что вам всем будет интересно.».
Первая часть тренировки состояла из разминки, разделённой на восемь зон — шесть для полевых игроков и две для вратарей. В каждой зоне футболисты отрабатывали различные навыки: удары по воротам, вратарская техника, дриблинг, а также небольшие двусторонки и квадраты. Главный тренер сборной Валерий Карпин активно руководил процессом и с юмором отметил:
«Для ребят это что-то невообразимое — в таком возрасте потренироваться с футболистами сборной, поиграть с ними в футбол. Игроки уже отбирали наши свистки, у меня тоже хотели, но пока им рано, у меня он специальный.».
После разминки началась игровая часть: игроки сборной разделились на команды, взяв в свои ряды юных футболистов. На небольшом поле были организованы мини-матчи, где дети смогли поиграть бок о бок со своими кумирами. В завершение тренировки команды сделали общую фотографию, а представители РФС вручили спортивным школам Курской и Белгородской областей сертификаты на спортивную экипировку.
Эмоции болельщиков и игроков
Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич поделился своими впечатлениями:
«Молодые ребята спрашивали, как стать футболистами. Это очень важно, особенно в наше время. Кто знает, может кто-то из них заиграет в будущем.».
Вратарь «Локомотива» Илья Лантратов тоже отметил важность мероприятия:
«Наше поколение могло видеть такое только по телевизору. Сейчас мы видим, как молодёжь с интересом спрашивает советы и конкретные подсказки по игре. Это замечательно.».
РУСАДА на тренировке
Интересный поворот внёс приезд представителей Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на открытую тренировку. Главный тренер сборной Валерий Карпин не скрывал своего удивления:
«Они каждый сбор приезжают, но то, что приехали сегодня, когда все уже разъезжаются, немного странно. Обычно они приезжают на базу в 6−7 утра и никому не дают спать. Приехать в последний день — в чём смысл?».
После завершения открытой тренировки футболисты сборной России отправятся в свои клубы, поскольку на этот раз товарищеские матчи не были запланированы. Однако уже в ноябре сборная сыграет два матча, один из которых — против Сирии, как подтвердил Валерий Карпин.
Тренировка стала важным событием не только для болельщиков, но и для игроков, которые смогли почувствовать атмосферу взаимодействия с фанатами, а также вдохновить молодых спортсменов на новые достижения.
Дмитрий Глухов