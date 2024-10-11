Продолжаем учить географию: сборная России сыграет с Брунеем. Это 183-я команда в рейтинге ФИФА

Бруней — маленькое государство в Юго-Восточной Азии с населением в районе 460 тысяч человек. Это бывшая колония Великобритании, которая получила полную независимость 1 января 1984 года. Сборная занимает 183-е место в рейтинге ФИФА: она была основана в 1959 году, когда государство получило автономию. В 1969-м страна стала членом ФИФА, но ни разу не пробивалась в финальную часть чемпионатов мира.