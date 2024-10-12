Немец Тухель может стать главным тренером сборной Англии по футболу

Тухелю 51 год, его последним местом работы была «Бавария», вместе с командой он стал чемпионом Германии в сезоне-2022/23. Ранее специалист возглавлял германские «Майнц» и «Боруссию» из Дортмунда, французский «Пари Сен-Жермен» и английский «Челси», с которым стал победителем Лиги чемпионов, обладателем Суперкубка УЕФА и выиграл клубный чемпионат мира. С ПСЖ Тухель дважды выиграл чемпионат Франции, один раз — Кубок Франции, под его руководством команда в 2020 году впервые в истории вышла в финал Лиги чемпионов, где со счетом 0:1 уступила «Баварии».