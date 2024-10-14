Сборная Нигерии застряла в заброшенном аэропорту в Ливии без еды, воды и связи

Нигерия летела на матч в Ливию. Прямо перед посадкой самолёт в срочном порядке перенаправили в другой аэропорт, который оказался заброшенным. Нигерийцам нужно было добираться от него до нужного города несколько часов, но принимающая сторона не предоставила им транспорт. Более того, ближайшим отелям запретили селить у себя нигерийцев.