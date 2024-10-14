Скандал в уругвайском семействе. Суарес наехал на Бьельсу и обвинил тренера в разобщении сборной

Причем, как оказалось, это не спонтанный поток откровений ветерана, а осознанный шаг. До своего интервью форвард «Интер Майами» проинформировал о своих планах руководство федерации. Но для публики это был настоящий эмоциональный взрыв. Да еще и с неприятными последствиями в виде сенсационного поражения от безнадежного аутсайдера квалификации Перу (0:1). Для «Инков» это вообще первая победа в девяти турах! Уругвай же даже с вернувшимся Нуньесом не смог забить в третьем матче подряд, хотя в соперниках были далеко не фавориты, а всего лишь Парагвай, Венесуэла и Перу. Все эти команды за пределами первой шестерки, которая получит прямые путевки на мировое первенство.