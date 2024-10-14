Скандал в уругвайском семействе. Суарес наехал на Бьельсу и обвинил тренера в разобщении сборной

Слезы Нуньеса
Сборная Уругвая угодила в кризис еще при позднем Оскаре Табаресе. Никакого существенного прогресса не наблюдалось и при Диего Алонсо. Кажется, не было лучшего снотворного, чем матчи небесно-голубых, но тем разительнее был контраст с тем, что мы увидели на старте отборочного цикла ЧМ-2026. Марсело Бьельса изменил все! Оригинальные тактические ходы и роли некоторых футболистов, новые лица в составе, но главное — горящие глаза! Уругвайцы играли на каком-то невероятном кураже, легко разбираясь с Бразилией, и сделали невозможное — обыграли Аргентину на ее поле. Чемпионов мира удалось превзойти по всем параметрам, начиная от качества футбола и заканчивая желанием выиграть и ради этого лечь костьми.
Что до спада после бронзового Кубка Америки-2024, он был ожидаемым в силу случившегося там скандала после проигранного полуфинала. Футболисты бросились на трибуну защищать своих родных и устроили драку с колумбийскими фанатами. Итогом стали длительные дисквалификации трех ключевых защитников — Рональда Араухо, Оливеры и Хименеса, играющего важнейшую роль в средней линии Бентанкура и лучшего снайпера команды Нуньеса. Единственной красивой историей осени для Уругвая стало трогательное прощание со сборной Луиса Суареса. Но, как оказалось, легенда не сказала своего последнего слова, и оно стало громом среди ясного неба.
За несколько дней до октябрьских отборочных матчей лучший снайпер в истории сборной дал скандальное интервью, в котором буквально уничтожил Бьельсу, обвинив его во всех смертных грехах. По словам Суареса, главный тренер не уважал футболистов и разобщил сборную на Кубке Америки, а первым обративший внимание на проблемы Весино весной завершил карьеру в национальной команде, хотя мог поехать на континентальное первенство.
Луис привел несколько примеров, рассказав, как Бьельса в перерыве победного матча с Аргентиной довел до слез Нуньеса, а потом ответил поддержавшему партнера Суаресу, что это не требуется, а такие приемы мотивируют. Еще тренер сказал не останавливаться, когда футболисты хотели поприветствовать болельщиков, а сотрудникам базы теперь запрещают общаться с игроками.
«На Кубке Америки были ситуации, которые меня задели, но я не говорил о них ради сохранения спокойствия. Ряд игроков устроили встречу, чтобы попросить тренера хотя бы здороваться с нами, но он даже не сказал нам “привет”. У меня был пятиминутный разговор с Бьельсой, я говорил от лица команды, и в конце он просто ответил: “Большое спасибо”. Я прошу людей не винить игроков, если что-то пойдет не так. Бьельса разъединил нас, всю команду», — заявил Суарес.
Причем, как оказалось, это не спонтанный поток откровений ветерана, а осознанный шаг. До своего интервью форвард «Интер Майами» проинформировал о своих планах руководство федерации. Но для публики это был настоящий эмоциональный взрыв. Да еще и с неприятными последствиями в виде сенсационного поражения от безнадежного аутсайдера квалификации Перу (0:1). Для «Инков» это вообще первая победа в девяти турах! Уругвай же даже с вернувшимся Нуньесом не смог забить в третьем матче подряд, хотя в соперниках были далеко не фавориты, а всего лишь Парагвай, Венесуэла и Перу. Все эти команды за пределами первой шестерки, которая получит прямые путевки на мировое первенство.
Федерация за тренера
Максимально неприятным для Бьельсы моментом стало то, что слова Суареса подтвердили и другие футболисты. В частности, новый капитан сборной и звезда «Реала» Вальверде по прилете на родину подчеркнул: «Просто для ясности: все, что сказал Луис, — правда. Он никогда не лгал, он никогда не говорил ничего, что было бы неправдой, он вообще не преувеличивал, он называл вещи такими, какие они есть».
При этом никакого бунта и тем более отказа от вызовов в сборную не будет, и тот же Вальверде считает тему внутренним делом: «Нам нужно обсудить это в команде, как мы всегда это делали, и совершенствоваться, продолжая расти. С тех пор как Бьельса здесь, мы всегда решали проблемы разговорами. Это будет еще одна проблема, которая будет решена таким же образом».
Примерно те же слова говорили и другие — вратарь Рочет и форвард Каноббио, которые раскрылись в сборной при Бьельсе. Но, опять же, они не раздувают из мухи слона, говоря, что некоторые проблемы есть, однако их можно решить внутри коллектива. Схожая позиция и у президента уругвайской федерации футбола Игнасио Алонсо, хотя во время Кубка Америки у него был повод остаться недовольным тренером. Речь об интервью Бьельсы, в котором он раскритиковал организацию турнира, качество полей и КОНМЕБОЛ. Федерации даже пришлось дистанцироваться от этих заявлений, которые представили как частное мнение тренера.
В нынешней ситуации Алонсо отказался делиться подробностями беседы с Суаресом, который также общался с директором сборных Хорхе Джордано. Все вопросы президент обещает решить за закрытыми дверями, а поддержка Бьельсы абсолютна. «Происходит переход от одной эпохи к другой, с поколением, которое получило невероятное наследие, и мы делаем ставку на то, что Бьельса, как футбольный лидер, может стать идеальной фигурой для нашей команды. У нас все хорошо, команда показала интересные вещи, и Уругвай надеется достичь 2026 года с оптимальными футбольными показателями», — заявил Алонсо.
Сам Бьельса признает, что в данной ситуации его авторитет пострадал, но при этом ведет себя более чем достойно. Не раскрыв подробностей встречи с командой, Марсело хвалил игроков за профессионализм и уверял, что никакой связи между скандалом и поражением в Перу нет. Плюс никаких наскоков на Суареса, чье поведение и игру в сборной под его началом тренер назвал безупречными.
Вместе с тем Бьельса, который никогда не сближался с игроками, уверен в верности выбранного им пути и методиках управления сборной. Означает ли это, что все останется как есть? Бьельса заверил, что он не имеет права игнорировать случившееся. А получится ли у него измениться, покажут три оставшихся осенью отборочных матча. Ближайший — в ночь на среду против Эквадора.
Андрей Кузичев