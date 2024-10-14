«Это жуть. Помогите дозвониться до бабушки». Топ-сборную Африки адски приняли на выезде

Не осталась в стороне и главная звезда команды — Виктор Осимхен. Игрок не вызван в сборную Нигерии из-за травмы, но поддерживает партнёров: «Эта попытка ливийской федерации — уже не просто задержка, а международная тактика, направленная на разрушение морального духа соперника. Это всё больше напоминает ситуацию с заложниками. Безопасность и благополучие моих товарищей по команде и всего персонала сборной Нигерии сейчас важнее всего. Наш капитан заявил, что мы не будем играть, и я поддерживаю его в этом, если только игра не будет перенесена на нейтральное поле. Мои братья и тренеры должны вернуться домой в целости и сохранности, мы не преступники и не заключённые. Я могу представить, что они сейчас чувствуют, ведь у меня был похожий опыт в детско-юношеском футболе. Это абсолютно несправедливо и душераздирающе».