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Футбольная ассоциация Брунея: Мы согласны играть с Россией, но еще не получили авторизацию

Руководитель отдела соревнований Футбольной ассоциации Брунея Эммиелия Картиена сообщил, что ассоциация ждет разрешения от Азиатской конфедерации футбола (АФК) и Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) на проведение товарищеского матча со сборной России.

Источник: Yu Chun Christopher Wong/Eurasia Sport Images/Getty Images

Ранее стало известно, что Футбольная ассоциация Брунея получила приглашение от Российского футбольного союза (РФС) на товарищеский матч в ноябре. Игра состоится в России.

«Мы уже подали специальную форму в АФК и ФИФА для одобрения матча с Россией. Но еще не получили авторизацию. За эту ноябрьскую игру нашим сборным должны зачислиться очки в общий рейтинг ФИФА. Мы согласны играть с Россией, и это согласие уже отправлено — ждем авторизацию», — сказала Картиена в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.

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