Футбольная ассоциация Брунея: Мы согласны играть с Россией, но еще не получили авторизацию

«Мы уже подали специальную форму в АФК и ФИФА для одобрения матча с Россией. Но еще не получили авторизацию. За эту ноябрьскую игру нашим сборным должны зачислиться очки в общий рейтинг ФИФА. Мы согласны играть с Россией, и это согласие уже отправлено — ждем авторизацию», — сказала Картиена в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.