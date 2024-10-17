Сборная Индии по футболу готова провести матч с россиянами в 2025 году

«Что касается товарищеского матча между основными сборными Индии и России, то мы не можем запланировать проведение товарищеских игр до мая 2025 года в связи с проведением ISL (чемпионат Индии по футболу — прим. ТАСС) и квалификации к Кубку Азии — 2027, которая начнется с марта 2025 года в окно ФИФА (Международная федерация футбола), — сказали в пресс-службе. — Мы будем очень ждать возможности для проведения матча сборных, основываясь на жеребьевке финального раунда Кубка Азии 2027 года и назначении последующих матчей».