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Сборная Индии по футболу готова провести матч с россиянами в 2025 году

Встреча может пройти не раньше мая.

Источник: Dipayan Bose/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Всеиндийская футбольная федерация готова к переговорам с Российским футбольным союзом (РФС) о проведении товарищеского матча национальных команд не ранее мая 2025 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Всеиндийской футбольной федерации.

«Что касается товарищеского матча между основными сборными Индии и России, то мы не можем запланировать проведение товарищеских игр до мая 2025 года в связи с проведением ISL (чемпионат Индии по футболу — прим. ТАСС) и квалификации к Кубку Азии — 2027, которая начнется с марта 2025 года в окно ФИФА (Международная федерация футбола), — сказали в пресс-службе. — Мы будем очень ждать возможности для проведения матча сборных, основываясь на жеребьевке финального раунда Кубка Азии 2027 года и назначении последующих матчей».

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

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