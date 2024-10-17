Митрофанов сообщил, что сборная России не сыграет с Пакистаном в ноябре

«Пакистан давно получил ответ, что в ноябре мы играть не готовы. Ровно по той причине, что уже на тот момент у нас были предварительные договоренности на ноябрь. Что касается вашего вопроса о ближайших соперниках сборной, мы прокомментируем это после согласования со стороны ФИФА соответствующих разрешающих форм и подписания официальных документов. Переговоры с соперниками ведутся», — сказал Митрофанов «СЭ».