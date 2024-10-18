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В ЦАР хотят провести товарищеский матч со сборной России

Министр спорта ЦАР предложил провести товарищеский матч против сборной России.

Источник: Чемпионат.com

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Министр по делам молодёжи, спорта и гражданского воспитания ЦАР Доненг Ванзумон предложил провести товарищеский матч по футболу между сборными ЦАР и России, сообщило посольство РФ в Банги.

Посольство в своем Telegram-канале рассказало, что министр по делам молодёжи, спорта и гражданского воспитания ЦАР Ванзумон позитивно высказался об участии спортсменов из ЦАР в соревнованиях, проходящих в России.

«Министр осудил санкции со стороны международных организаций, связанные с отстранением россиян от международных соревнований», — добавили в дипмисии.

«Также Ванзумон выразил желание провести товарищеский матч по футболу между сборными ЦАР и России», — заключили в посольстве РФ.

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