В ЦАР хотят провести товарищеский матч со сборной России

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Министр по делам молодёжи, спорта и гражданского воспитания ЦАР Доненг Ванзумон предложил провести товарищеский матч по футболу между сборными ЦАР и России, сообщило посольство РФ в Банги.
Посольство в своем Telegram-канале рассказало, что министр по делам молодёжи, спорта и гражданского воспитания ЦАР Ванзумон позитивно высказался об участии спортсменов из ЦАР в соревнованиях, проходящих в России.
«Министр осудил санкции со стороны международных организаций, связанные с отстранением россиян от международных соревнований», — добавили в дипмисии.
«Также Ванзумон выразил желание провести товарищеский матч по футболу между сборными ЦАР и России», — заключили в посольстве РФ.