Уволенному из саудовской сборной Манчини выплатят до 30 миллионов евро

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Итальянец Роберто Манчини будет уволен с поста главного тренера сборной Саудовской Аравии по футболу, сообщает Calcio e Finanza со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, в руководстве федерации остались недовольны последними результатами команды и готовы сменить тренера национальной сборной. Из последних пяти матчей сборная Саудовской Аравии выиграла одну встречу при двух ничьих и двух поражениях.
Отмечается, что неустойка Манчини составит от 25 до 30 миллионов евро. В ближайшее время руководство страны должно официально принять отставку тренера.
Манчини возглавляет сборную Саудовской Аравии с августа 2023 года. С мая 2018 года он работал в сборной Италии, которую привел к победе на чемпионате Европы, прошедшем в 2021 году. Специалист ранее возглавлял петербургский «Зенит».