Уволенному из саудовской сборной Манчини выплатят до 30 миллионов евро

Манчини возглавляет сборную Саудовской Аравии с августа 2023 года. С мая 2018 года он работал в сборной Италии, которую привел к победе на чемпионате Европы, прошедшем в 2021 году. Специалист ранее возглавлял петербургский «Зенит».