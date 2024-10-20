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Уволенному из саудовской сборной Манчини выплатят до 30 миллионов евро

Calcio e Finanza: Манчини за увольнение из саудовской сборной получит до €30 млн.

Источник: Reuters

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Итальянец Роберто Манчини будет уволен с поста главного тренера сборной Саудовской Аравии по футболу, сообщает Calcio e Finanza со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, в руководстве федерации остались недовольны последними результатами команды и готовы сменить тренера национальной сборной. Из последних пяти матчей сборная Саудовской Аравии выиграла одну встречу при двух ничьих и двух поражениях.

Отмечается, что неустойка Манчини составит от 25 до 30 миллионов евро. В ближайшее время руководство страны должно официально принять отставку тренера.

Манчини возглавляет сборную Саудовской Аравии с августа 2023 года. С мая 2018 года он работал в сборной Италии, которую привел к победе на чемпионате Европы, прошедшем в 2021 году. Специалист ранее возглавлял петербургский «Зенит».

Саудовская Аравия