В РФС сообщили, когда начнут переговоры о матче с командой Китая

«Все наши сборные проводят регулярно матчи, так как у нас хорошее общение со многими федерациями, — сказал Митрофанов. — Говорить о том, что наши сборные не используют окна ФИФА (Международной федерации футбола — прим. ТАСС), абсолютно неправильно. Матч против сборной Китая будет возможен, когда и у нас, и у команды Китая будет свободное окно, и мы договоримся. Пока они играют в отборе, и мы желаем удачи! Как только появится свободное окно, мы будем разговаривать с Китаем по этой теме», — сказал Митрофанов.