Манчини покинул пост главного тренера сборной Саудовской Аравии

Преемник Манчини будет назван после завершения процедур по расторжению контракта. По информации СМИ, размер неустойки, выплаченной специалисту, составит от 25 до 30 миллионов евро.
Из последних пяти матчей сборная Саудовской Аравии выиграла одну встречу при двух ничьих и двух поражениях.
Манчини возглавлял сборную Саудовской Аравии с августа 2023 года. С мая 2018-го он работал в сборной Италии, которую привел к победе на чемпионате Европы, прошедшем в 2021 году. Специалист также ранее возглавлял петербургский «Зенит».