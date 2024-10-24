Манчини покинул пост главного тренера сборной Саудовской Аравии

Манчини возглавлял сборную Саудовской Аравии с августа 2023 года. С мая 2018-го он работал в сборной Италии, которую привел к победе на чемпионате Европы, прошедшем в 2021 году. Специалист также ранее возглавлял петербургский «Зенит».