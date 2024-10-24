Официально: Манчини ушел из сборной Саудовской Аравии. За год он заработал целое состояние

Экс-тренер «Зенита» возглавил сборную летом 2023 года. Ради этой работы он неожиданно покинул сборную Италии, которую привел к победе на Евро-2020. Основной причиной необычного выбора карьерного пути Манчини стала предложенная ему саудовцами зарплата — по данным различных источников, она составляла 25 миллионов евро в год. Как пишет Forbes, эта сумма превышает годовой оклад Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» (22,4 миллиона евро в год), а больше Манчини в мире зарабатывал только Диего Симеоне в «Атлетико» (34 миллиона евро в год).