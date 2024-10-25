В РФС объяснили, почему не состоялся товарищеский матч между сборными России и Пакистана

«Переговоры с Пакистаном начали еще летом. В сентябре практически договорились, соглашение было подготовлено, но потом выяснилось, что по внутренним правилам ФФП нужно получить согласование правительства Пакистана на проведение матча.



Для получения такого согласия необходимо 4 недели. Мы оказали поддержку коллегам по правительственным каналам, согласие было получено, но у ФФП возникли проблемы с формированием команды. Поэтому было принято решение не проводить этот матч. Безусловно, это неприятно. Нам важно играть, чтобы получать очки в рейтинг ФИФА», — передает слова Дюкова корреспондент Sport24 Андрей Бабич.