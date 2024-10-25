Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В РФС объяснили, почему не состоялся товарищеский матч между сборными России и Пакистана

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков объяснил, почему не состоялся товарищеский матч между сборными России и Пакистана.

Источник: Muhammad Sameer Ali/Getty Images

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что сборная России должна была сыграть с командой Пакистана 11 октября, но соперник отказался от товарищеской встречи.

«Переговоры с Пакистаном начали еще летом. В сентябре практически договорились, соглашение было подготовлено, но потом выяснилось, что по внутренним правилам ФФП нужно получить согласование правительства Пакистана на проведение матча.

Для получения такого согласия необходимо 4 недели. Мы оказали поддержку коллегам по правительственным каналам, согласие было получено, но у ФФП возникли проблемы с формированием команды. Поэтому было принято решение не проводить этот матч. Безусловно, это неприятно. Нам важно играть, чтобы получать очки в рейтинг ФИФА», — передает слова Дюкова корреспондент Sport24 Андрей Бабич.

Пакистан
Россия
Товарищеские матчи: календарь