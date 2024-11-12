Спорные матчи: зачем России играть с Брунеем и Сирией

2024 год закончится для сборной России по футболу товарищескими матчами с Брунеем и Сирией. Первый из этих соперников — самый слабый для нашей национальной команды за долгое время, что породило в СМИ и среди экспертов широкие дискуссии о том, нужно ли вообще участвовать в таких играх. Так или иначе, подопечные Валерия Карпина 11 ноября начали подготовку к обеим встречам.
Уровень соперников
По итогам октября в рейтинге ФИФА Бруней занимает 184-е место из 211. Сирия находится на 93-й строчке. Для сравнения, Россия до сих пор 34-я, и это при том, что она уже три года не играет в официальных матчах. Да и товарищеские может проводить не всегда, как показал октябрьский сбор.
На его период у Российского футбольного союза (РФС) была договоренность о проведении домашнего товарищеского матча с Пакистаном. Но игра сорвалась по вине противоположной стороны.
В итоге в октябре сборная провела четыре тренировки на базе в Новогорске и одну на стадионе «Динамо» в Москве, на которую пришло более 3 тыс. зрителей. Но не провела ни одной игры.
Уже давно было известно, что в нынешний период будут сложности с поиском спаррингов, так как европейские сборные вовсю играют матчи Лиги наций УЕФА, а большинство команд других континентов уже начали отборочный турнир чемпионата мира-2026.
Один из немногих вариантов — команды Азии, вылетевшие из отбора к ЧМ на стадии первых двух раундов (нынешней осенью проходит третий раунд отбора). Так и получилось, что РФС в последнее время договаривался исключительно с федерациями футбола азиатских стран, чьи сборные не самые сильные на континенте.
Поэтому в сентябре была договоренность на выездные матчи с Вьетнамом и Таиландом. Оба должны были пройти в столице Вьетнама Ханое. Но в итоге сыграть Россия смогла только с Вьетнамом, который был разгромлен со счетом 4:0. Игра с Таиландом сорвалась из-за тайфуна. Таким образом, предстоящий матч с Брунеем станет первым за два месяца.
Эта команда будет самым слабым нашим соперником за долгое время. Даже Куба, разгромленная Россией в ноябре прошлого года в Волгограде со счетом 8:0, идет выше в рейтинге ФИФА — 166-е место.
— Хорошо, что мы сможем хоть с кем-то сыграть в ноябре, — поделился мнением с «Известиями» бывший главный тренер сборной России Юрий Семин. — РФС правильно делает, что пытается в сложной ситуации находить соперников. Хорошо, что увидим впервые Бруней, расширим географию наших соперников, проведем игру в Краснодаре, где местные болельщики давно не видели сборную. Да, команда против нас сыграет не очень статусная, но слабых соперников не бывает, надо ко всем серьезно относиться. В любом случае надо играть как можно больше, чтобы иметь международную практику и сохранять рейтинг в таблице коэффициентов ФИФА.
В конце октября в Футбольной ассоциации Брунея сообщили «Спорт-Экспрессу», что привезут в Россию свой второй состав, так как основные футболисты в ноябре будут находиться в отпуске. В РФС ответили, что договоренность была об игре с основным составом. До сих пор так и не появилось окончательной ясности в этом вопросе.
Уровень соперников привел к дискуссиям относительно того, стоит ли вообще играть с такими командами. РФС всю осень критикуют за выбор слабых оппонентов и призывают к иным форматам задействования сборной — играм с клубами, сборными легионеров или командами медиалиги. При этом в октябре главный тренер национальной команды Валерий Карпин твердо заявил: он за то, чтобы играть только с аналогичными коллективами из других стран.
При этом второй соперник — Сирия — довольно крепкая команда. Она входит в топ-100 лучших, а в начале 2024 года смогла успешно выступить на Кубке Азии в Катаре. Там сирийцы смогли выйти из группы, а в ⅛ финала после ничьей в основное и дополнительное время (1:1) лишь в серии пенальти (3:5) проиграли одному из фаворитов турнира — Ирану.
— Сейчас такая ситуация, когда надо играть не с теми, с кем хотим, а с теми, кто согласен, — отметил в разговоре с «Известиями» почетный президент РФС Вячеслав Колосков. — У сильных команд все даты заняты, поэтому хорошо, что нашли Бруней. А то, что еще сыграем с довольно крепкой Сирией, — вообще замечательно. Тем более сыграем в регионах, где соберется много зрителей, как было год назад в Волгограде, когда туда приезжала Куба. Ничего не поделаешь, надо искать соперников, какие есть. И хорошо, что РФС удается договариваться хоть с кем-то. Это лучше, чем ничего. В конце концов, сборная должна продолжать играть, готовиться к временам, когда ее допустят назад до официальных матчей. И нужно поддерживать ее рейтинг, чтобы, вернувшись в соревнования, начинать при жеребьевках не в нижних корзинах. И то, что мы сейчас находимся на 34-м месте в рейтинге ФИФА даже после трех лет без официальных матчей, является следствием в том числе того, что играем с Вьетнамом, Кубой и Брунеем.
Место
Выбор городов для проведения матчей также довольно необычный. Впрочем, по Волгограду все более-менее понятно — в нем местный футбольный клуб «Ротор» имел высокую посещаемость домашних матчей даже, когда играл во второй лиге. И сейчас на его матчи в первой лиге ходит много народу, что говорит о городе как об одном из самых футбольных в стране.
Поэтому немногие удивились, когда год назад матч Россия — Куба в Волгограде посетило более 40 тыс. человек. И это в игре с одним из самых слабых соперников. А вот Бруней приедет в Краснодар, что является особенным моментом для РФС за те два с половиной года, что прошли после начала бана.
Наша сборная в былые годы проводила матчи в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Воронеже, но не после февраля 2022 года, во всех этих городах закрылось авиасообщение, и местные клубы вынуждены добираться на выездные матчи и обратно наземным транспортом. Было ясно, что уговорить сборную другой страны проделать многочасовой путь будет трудно. Но с Брунеем это удалось согласовать.
— Здорово, что РФС расширяет географию матчей сборной России по всей стране, — заявил «Известиям» бывший главный тренер национальной команды Борис Игнатьев. — Понятно, что трудно привезти в регионы команды уровня Камеруна и Сербии, с которыми мы играли в Москве, а в Краснодар не факт, что Куба и Сирия приехали бы. Но, если мы играем с не самыми сильными сборными, то надо везти их в регионы, давая местным зрителям шанс увидеть национальную команду. Все-таки у нас сборная России, а не Москвы.
Состав
Как и в прошлый раз, наибольшее представительство в сборной России у московского «Локомотива». Даже после того как 11 ноября стало ясно, что вызванный в национальную команду полузащитник красно-зеленых Дмитрий Баринов не примет участие в сборе по семейным обстоятельствам. Но в строю от железнодорожников вратарь Илья Лантратов, защитники Илья Самошников и Евгений Морозов, полузащитники Артем Карпукас, Алексей Батраков и Сергей Пиняев. Из других топ-клубов стоит выделить первый в карьере вызов в сборную вратаря махачкалинского «Динамо» Давида Волка. Но главное — вновь национальную команду не обошли вниманием легионеры. В октябре даже отмена матча с Пакистаном не помешала приехать главной российской звезде в Европе полузащитнику французского «Монако» Александру Головину.
В этот раз он не поехал в Краснодар и Волгоград, но там будут находиться полузащитник Алексей Миранчук из американского «Атланта Юнайтед» и нападающий Федор Чалов из греческого ПАОК. Особенно впечатляет маршрут Миранчука, который только в минувшее воскресенье отыграл решающий третий матч серии ⅛ финала плей-офф лиги MLS, где благодаря его голевой передаче «Атланта» выбила из турнира победителя регулярного чемпионата «Интер Майами» Лионеля Месси. И теперь Алексей прилетит из-за океана в Москву, а затем отправится поездом до Краснодара.
— Радует, что футболисты продолжают приезжать в сборную России и не отворачиваются от нее ни из-за отстранения от турниров, ни из-за сложностей с подбором соперников, — резюмировал Борис Игнатьев. — Хотя сейчас многим трудно покидать клубы и совершать длительные переезды при нынешних проблемах с логистикой. Проще было остаться в расположении своих клубов и тренироваться с ними. Но парни едут в сборную и стараются радовать болельщиков своей игрой. Можно только поблагодарить их.
Матч Россия — Бруней пройдет на стадионе «Краснодар» 14 ноября. Матч Россия — Сирия состоится на стадионе «Волгоград Арена» 19 ноября.
Алексей Фомин