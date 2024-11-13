Оливер Кан рассказал, почему Мануэль Нойер завершил карьеру в сборной Германии

"Я знаю это по своей собственной карьере: он привык к тому, что в течение многих лет у него была аура первого номера в национальной сборной и он защищал её. Момент, когда вы проигрываете, это нелегко, особенно психологически.
Вы проваливаетесь в яму и спрашиваете себя: "Какова цель сейчас, чего я ещё могу достичь? Вот почему я не удивлен, что Мануэль не показал той игры, которую мы привыкли ожидать от него в каждой игре в этом сезоне. Он по-прежнему способен играть на мировом уровне. Это большая проблема на постоянной основе. Ему нужно поставить перед собой чёткую цель.
Когда я ушёл из национальной сборной в 2006 году, я ясно дал понять не только «Баварии», но и самому себе: ещё два года, и все кончено. Это помогло мне и клубу. Все точно знали, что происходит. И это тоже стало для меня стимулом. Я смог черпать мотивацию из этой чёткой цели. До этого момента я хотел много побеждать и финишировать на высокой и почётной ноте. Никто не хочет, чтобы его выгнали в конце карьеры", — приводит слова Кана Sport Bild.
21 августа 2024 года Мануэль Нойер объявил о завершении карьеры в сборной Германии после Чемпионата Европы 2024, на котором немцы вылетели от сборной Испании в ¼ финала.