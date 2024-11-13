Оливер Кан рассказал, почему Мануэль Нойер завершил карьеру в сборной Германии

Когда я ушёл из национальной сборной в 2006 году, я ясно дал понять не только «Баварии», но и самому себе: ещё два года, и все кончено. Это помогло мне и клубу. Все точно знали, что происходит. И это тоже стало для меня стимулом. Я смог черпать мотивацию из этой чёткой цели. До этого момента я хотел много побеждать и финишировать на высокой и почётной ноте. Никто не хочет, чтобы его выгнали в конце карьеры", — приводит слова Кана Sport Bild.