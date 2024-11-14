В Парагвае запретили надевать футболки Месси на матч с Аргентиной. Причина — странная

«Логично, что и парагвайский футболист, и болельщик — все они хотят носить футболку своей сборной. Но Месси сильнее всего этого, и футболки Аргентины будут. Это не значит, что они не поддерживают Парагвай. Я думаю, это хорошо, что футбольные люди признают, кто он такой. И вы не становитесь фанатом Аргентины только из-за джерси», — поделился мнением на пресс-конференции главный тренер аргентинцев Лионель Скалони.