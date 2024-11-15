Винисиус ругался и оставил Бразилию без победы смазанным пенальти, а Месси теперь проиграл со сборной

Ну, а многие фанаты мадридской звезды получили ответ на вопрос, почему у бразильцев другие штатные исполнители 11-метровых. Однако Лукас Пакета в этот момент еще находился на скамейке, а Рафинья, забрав сначала мяч, уступил право на удар Вини. А тот еще и постоянно выяснял отношения с соперниками, судьями и чужой скамейкой, когда в добавленное арбитром время неожиданно включилась система полива поля. Да и в момент удаления Гонсалеса, который с интервалом в несколько секунд дважды отмахнулся и попал в лицо Габриэлу Мартинелли и Винисиусу, последний рухнул, словно пропустил прямой удар от боксера-тяжеловеса.