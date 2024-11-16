Уругвайцы обыграли сборную Колумбии в отборе на ЧМ по футболу

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Футболисты сборной Уругвая на своем поле обыграли команду Колумбии в матче 11-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.
Встреча, прошедшая в Монтевидео, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев, в составе которых голы забили Родриго Агирре (60) и Мануэль Угарте (90+11), также автогол на свой счет записал защитник гостей Давинсон Санчес (57). В составе колумбийской сборной отличились Хуан Кинтеро (31-я минута) и Карлос Гомес (90+6).
В другом матче отбора команда Перу дома сыграла вничью со сборной Чили — 0:0.
Сборная Уругвая идет на второй позиции турнирной таблицы отборочного турнира, набрав 19 очков. Колумбийцы (19 очков) располагаются на третьей позиции. Перуанцы (7) занимают девятое место, чилийцы (6) — десятое.