Уругвайцы обыграли сборную Колумбии в отборе на ЧМ по футболу

Встреча, прошедшая в Монтевидео, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев, в составе которых голы забили Родриго Агирре (60) и Мануэль Угарте (90+11), также автогол на свой счет записал защитник гостей Давинсон Санчес (57). В составе колумбийской сборной отличились Хуан Кинтеро (31-я минута) и Карлос Гомес (90+6).