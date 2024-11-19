Сборная Австралии вырвала ничью в матче отбора ЧМ с командой Бахрейна

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Сборная Австралии сыграла вничью с командой Бахрейна в гостевом матче шестого тура третьего группового этапа азиатской квалификации к чемпионату мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.