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Сборная Австралии вырвала ничью в матче отбора ЧМ с командой Бахрейна

Сборная Австралии в концовке добыла ничью в матче отбора ЧМ с командой Бахрейна.

Источник: Reuters

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Сборная Австралии сыграла вничью с командой Бахрейна в гостевом матче шестого тура третьего группового этапа азиатской квалификации к чемпионату мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Встреча группы С прошла в Эр-Рифе (Бахрейн) и завершилась со счетом 2:2. У хозяев дублем отметился Махди Абдул Джаббар (75-я и 77-я минуты). В составе австралийцев два мяча забил Кусини Йенги (1, 90+6).

Сборная Австралии с 7 очками занимает второе место в таблице группы, команда Бахрейна (6 очков) идет пятой.

Результаты других матчей игрового дня:

ОАЭ — Катар — 5:0

Оман — Ирак — 0:1

Кувейт — Иордания — 1:1

Австралия
Бахрейн