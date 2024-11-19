Сборная Австралии вырвала ничью в матче отбора ЧМ с командой Бахрейна

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Сборная Австралии сыграла вничью с командой Бахрейна в гостевом матче шестого тура третьего группового этапа азиатской квалификации к чемпионату мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы С прошла в Эр-Рифе (Бахрейн) и завершилась со счетом 2:2. У хозяев дублем отметился Махди Абдул Джаббар (75-я и 77-я минуты). В составе австралийцев два мяча забил Кусини Йенги (1, 90+6).
Сборная Австралии с 7 очками занимает второе место в таблице группы, команда Бахрейна (6 очков) идет пятой.
Результаты других матчей игрового дня: