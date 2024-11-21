Россия и УЕФА: когда появится дорожная карта. Колонка Казакова

Потому что переход любой федерации в другую континентальную конфедерацию означает перенос всей системы управления футболом: от лицензий до трансферов, а не просто смена соперников по отборочным матчам того же ЧМ и финальным стадиям региональных турниров. Более того, такие решения принимает исполком конфедерации — совокупность людей, которые окажутся под давлением лоббистов, финансовых угроз от спонсоров, комбинаторики любых методов. Поскольку все определяется голосованием, то, даже если РФС в какое-то время решился бы на подобный шаг, вовсе не факт, что дело завершилось бы в нашу пользу. И тогда ситуация действительно выглядела бы патовой — когда из Европы уйти не удалось, потому что в Азии принять не готовы.