У Месси новый рекорд — по голевым передачам за сборную. Трудно угадать, с кем он теперь делит первое место

В ночь на среду в отборочном матче чемпионата мира против Перу (1:0) нападающий сборной Аргентины Лионель Месси ассистировал Лаутаро Мартинесу и повторил рекорд по числу голевых передач в международных матчах. Теперь на его счету 58 результативных пасов — столько же, сколько у бывшего форварда сборной США Лэндона Донована.
Топ-10 лучших ассистентов за национальные сборные
|Футболист
|Страна
|Матчи
|Ассисты
|Лионель Месси/Лэндон Донован
|Аргентина/США
|191/157
|58
|Неймар
|Бразилия
|128
|57
|Ференц Пушкаш
|Венгрия/Испания
|90+4
|57
|Шандор Кочиш
|Венгрия
|68
|50
|Кевин Де Брейне
|Бельгия
|107
|49
|Алексис Санчес
|Чили
|166
|41
|Месут Озил
|Германия
|92
|40
|Дэвид Бекхэм/Криштиану Роналду
|Англия/Португалия
|115/215
|36
Данные SportBible
Лэндон Донован
Как это было
Ноябрь начался для Месси неудачно: после вылета из Кубка МЛС с «Интером Майами» от «Атланты» Алексея Миранчука он потерпел еще одно поражение — Аргентина проиграла Парагваю 1:2.
Зато в следующей игре — с Перу — Месси ждал двойной успех. Аргентина победила 1:0, а капитан сборной отдал победный ассист на Мартинеса. Голевая передача стала для Лео 58-й в карьере за сборную — это означало, что он повторил рекорд по этому показателю. При этом аргентинец обошел своего давнего товарища — Неймара, на счету которого 57 ассистов за Бразилию.
Примечательно, что у Роналду всего 36 голевых передач за Португалию — столько же, сколько и у другого знаменитого плеймейкера Дэвида Бэкхема. И даже Кевин де Брейне пока далеко — на его счету 49 ассистов за Бельгию.
Добавим, что на счету Месси 112 голов за сборную Аргентины. Единоличным обладателем рекорда по голевым пасам форвард может стать уже в марте 2025 года.
Сборная Аргентины лидирует в южноамериканской отборочной группе — после 12 туров на счету действующих чемпионов мира 25 очков.
Автор: Артем Белинин