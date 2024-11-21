У Месси новый рекорд — по голевым передачам за сборную. Трудно угадать, с кем он теперь делит первое место

Зато в следующей игре — с Перу — Месси ждал двойной успех. Аргентина победила 1:0, а капитан сборной отдал победный ассист на Мартинеса. Голевая передача стала для Лео 58-й в карьере за сборную — это означало, что он повторил рекорд по этому показателю. При этом аргентинец обошел своего давнего товарища — Неймара, на счету которого 57 ассистов за Бразилию.