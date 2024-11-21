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У Месси новый рекорд — по голевым передачам за сборную. Трудно угадать, с кем он теперь делит первое место

Максимально неожиданный кандидат.

Источник: Reuters

В ночь на среду в отборочном матче чемпионата мира против Перу (1:0) нападающий сборной Аргентины Лионель Месси ассистировал Лаутаро Мартинесу и повторил рекорд по числу голевых передач в международных матчах. Теперь на его счету 58 результативных пасов — столько же, сколько у бывшего форварда сборной США Лэндона Донована.

Топ-10 лучших ассистентов за национальные сборные

Футболист
Страна
Матчи
Ассисты
Лионель Месси/Лэндон Донован
Аргентина/США
191/15758
Неймар
Бразилия12857
Ференц Пушкаш
Венгрия/Испания90+457
Шандор Кочиш
Венгрия6850
Кевин Де Брейне
Бельгия10749
Алексис Санчес
Чили16641
Месут Озил
Германия9240
Дэвид Бекхэм/Криштиану Роналду
Англия/Португалия
115/21536

Данные SportBible

Источник: AP 2024

Лэндон Донован

Как это было

Ноябрь начался для Месси неудачно: после вылета из Кубка МЛС с «Интером Майами» от «Атланты» Алексея Миранчука он потерпел еще одно поражение — Аргентина проиграла Парагваю 1:2.

Зато в следующей игре — с Перу — Месси ждал двойной успех. Аргентина победила 1:0, а капитан сборной отдал победный ассист на Мартинеса. Голевая передача стала для Лео 58-й в карьере за сборную — это означало, что он повторил рекорд по этому показателю. При этом аргентинец обошел своего давнего товарища — Неймара, на счету которого 57 ассистов за Бразилию.

Примечательно, что у Роналду всего 36 голевых передач за Португалию — столько же, сколько и у другого знаменитого плеймейкера Дэвида Бэкхема. И даже Кевин де Брейне пока далеко — на его счету 49 ассистов за Бельгию.

Добавим, что на счету Месси 112 голов за сборную Аргентины. Единоличным обладателем рекорда по голевым пасам форвард может стать уже в марте 2025 года.

Сборная Аргентины лидирует в южноамериканской отборочной группе — после 12 туров на счету действующих чемпионов мира 25 очков.

Автор: Артем Белинин

Аргентина
США