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Друг Месси может возглавить его команду, в Европе нашли замену экс-тренеру «Спартака». Трансферы и слухи дня

Утренний дайджест.

Источник: Sport24

Что в России

Карпин не планирует покидать сборную России

Источник: Спорт-Экспресс

Президент РФС Александр Дюков заявил, что главный тренер сборной России Валерий Карпин не обращался с вопросом о своем возможном уходе из команды.

— Карпин говорил, что его посещают мысли об уходе из «Ростова» по нефутбольным причинам. В контексте сборной у вас был такой разговор?

— Мы недавно продлили контракт. Карпин не ставил вопрос о возможной отставке из сборной, — сказал Дюков в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем.

В июне Карпин пролонгировал соглашение с национальной командой до лета 2028 года. В конце октября тренер признался, что он задумывался об увольнении с должности главного тренера донского клуба.

Что в Европе и мире

«Арсенал» хочет арендовать Гюлера у «Реала»

Источник: Reuters

Лондонцы заинтересованы в подписании вингера «Реала» и сборной Турции Арды Гюлера, сообщает Sport.es. Согласно источнику, лондонский клуб может арендовать 19-летнего футболиста в зимнее трансферное окно на фоне слухов о недовольстве игрока своим положением в «Реале».

Отмечается, что «канониры» рассчитывают повторить с Гюлером сценарий с трансфером Мартина Эдегора, который в свое время также был арендован у «Реала», после чего перешел в лондонский клуб на постоянной основе и стал одним из ключевых игроков команды.

В текущем сезоне Гюлер принял участие в 12 матчах «Реала» и не отметился результативными действиями.

Виейра назначен главным тренером «Дженоа»

Источник: AP 2024

Патрик Виейра стал новым главным тренером «Дженоа», сообщает пресс-служба итальянского клуба. 48-летний француз в этой должности сменил Альберто Джилардино, который руководил командой с декабря 2022 года. В текущем сезоне «Дженоа» с 10 очками идет в Серии на 17-м месте в таблице.

Виейра пребывал без работы после ухода из «Страсбура» в июле 2024 года. Ранее он также руководил «Кристал Пэлас», «Ниццей», «Нью-Йорк Сити» и молодежной командой «Манчестер Сити».

Кто может сменить Доменико Тедеско на посту главного тренера сборной Бельгии?

Источник: AP 2024

Как сообщает Daily Record, главным претендентом на замену экс-тренеру «Спартака» является бельгийский специалист Филипп Клеман. В настоящее время Клеман тренирует шотландский «Рейнджерс».

Доменико Тедеско находится на грани увольнения после поражения его команды от сборной Израиля в матче Лиги наций (0:1).

Хави и Маскерано претендуют на пост главного тренера «Интер Майами»

Источник: AP 2024

Стало известно, кто может заменить в «Интер Майами» Херардо Мартино, который, по слухам, принял решение покинуть пост главного тренера команды. Как сообщает Miami Herald, в число претендентов на замену Мартино входят бывшие одноклубники Лионеля Месси — Хави и Хавьер Маскерано.

Маскерано на данный момент тренирует молодежную сборную Аргентины, а Хави минувшим летом ушел с должности главного тренера «Барселоны».

Хави и Маскерано являются бывшими партнерами лидеров «Интер Майами» по «Барселоне» — Месси, Луиса Суареса, Серхио Бускетса и Жорди Альбы.

Автор: Владимир Менес

Россия
4:0
Первый тайм: 1:0
Сирия
Футбол, Товарищеские матчи,
19.11.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Волгоград Арена
Главные тренеры
Валерий Карпин
Хосе Лана
Голы
Россия
Максим Осипенко
(Даниил Фомин)
33′
Илья Самошников
(Алексей Миранчук)
53′
Алексей Миранчук
(Лечи Садулаев)
66′
Максим Осипенко
80′
Составы команд
Россия
12
Александр Максименко
5
Максим Осипенко
15
Данил Глебов
17
Илья Самошников
28
Алексей Батраков
18
Александр Солдатенков
64′
14
Евгений Морозов
90+3′
23
Юрий Горшков
74′
2
Арсен Адамов
9
Сергей Пиняев
64′
20
Лечи Садулаев
59
Алексей Миранчук
74′
7
Андрей Мостовой
74
Даниил Фомин
74′
19
Артем Карпукас
10
Константин Тюкавин
81′
11
Тамерлан Мусаев
Сирия
22
Ахмад Маданьех
3
Игнасио Абрахам
15
Эмилиано Амор
17
Мохаммад Аль-Салхади
11
Пабло Саббаг
2
Ахмад Фака
87′
5
Омар Аль-Мидани
13
Таэр Крума
87′
19
Закария Ханан
12
Аммар Рамадан
64′
7
Махмуд Аль-Асвад
16
Эльмар Абрахам
77′
8
Махмуд Найеф
18
Факундо Матер
87′
20
Мохаммад Аль-Халлак
10
Махмуд Аль-Мавас
64′
14
Мохаммед Осман
Статистика
1
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Мохаммед Аль-Шамрани
(Саудовская Аравия)
Боковой судья
Файсал Аль-Кахтани
(Саудовская Аравия)
Боковой судья
Халаф Аль-Шаммари
(Саудовская Аравия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Россия
Ростов
Реал
Арсенал
Дженоа
Бельгия
Товарищеские матчи: календарь