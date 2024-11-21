Друг Месси может возглавить его команду, в Европе нашли замену экс-тренеру «Спартака». Трансферы и слухи дня

Что в России
Карпин не планирует покидать сборную России
Президент РФС Александр Дюков заявил, что главный тренер сборной России Валерий Карпин не обращался с вопросом о своем возможном уходе из команды.
— Карпин говорил, что его посещают мысли об уходе из «Ростова» по нефутбольным причинам. В контексте сборной у вас был такой разговор?
— Мы недавно продлили контракт. Карпин не ставил вопрос о возможной отставке из сборной, — сказал Дюков в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем.
В июне Карпин пролонгировал соглашение с национальной командой до лета 2028 года. В конце октября тренер признался, что он задумывался об увольнении с должности главного тренера донского клуба.
Что в Европе и мире
«Арсенал» хочет арендовать Гюлера у «Реала»
Лондонцы заинтересованы в подписании вингера «Реала» и сборной Турции Арды Гюлера, сообщает Sport.es. Согласно источнику, лондонский клуб может арендовать 19-летнего футболиста в зимнее трансферное окно на фоне слухов о недовольстве игрока своим положением в «Реале».
Отмечается, что «канониры» рассчитывают повторить с Гюлером сценарий с трансфером Мартина Эдегора, который в свое время также был арендован у «Реала», после чего перешел в лондонский клуб на постоянной основе и стал одним из ключевых игроков команды.
В текущем сезоне Гюлер принял участие в 12 матчах «Реала» и не отметился результативными действиями.
Виейра назначен главным тренером «Дженоа»
Патрик Виейра стал новым главным тренером «Дженоа», сообщает пресс-служба итальянского клуба. 48-летний француз в этой должности сменил Альберто Джилардино, который руководил командой с декабря 2022 года. В текущем сезоне «Дженоа» с 10 очками идет в Серии на 17-м месте в таблице.
Виейра пребывал без работы после ухода из «Страсбура» в июле 2024 года. Ранее он также руководил «Кристал Пэлас», «Ниццей», «Нью-Йорк Сити» и молодежной командой «Манчестер Сити».
Кто может сменить Доменико Тедеско на посту главного тренера сборной Бельгии?
Как сообщает Daily Record, главным претендентом на замену экс-тренеру «Спартака» является бельгийский специалист Филипп Клеман. В настоящее время Клеман тренирует шотландский «Рейнджерс».
Доменико Тедеско находится на грани увольнения после поражения его команды от сборной Израиля в матче Лиги наций (0:1).
Хави и Маскерано претендуют на пост главного тренера «Интер Майами»
Стало известно, кто может заменить в «Интер Майами» Херардо Мартино, который, по слухам, принял решение покинуть пост главного тренера команды. Как сообщает Miami Herald, в число претендентов на замену Мартино входят бывшие одноклубники Лионеля Месси — Хави и Хавьер Маскерано.
Маскерано на данный момент тренирует молодежную сборную Аргентины, а Хави минувшим летом ушел с должности главного тренера «Барселоны».
Хави и Маскерано являются бывшими партнерами лидеров «Интер Майами» по «Барселоне» — Месси, Луиса Суареса, Серхио Бускетса и Жорди Альбы.
Автор: Владимир Менес