Андрей Мостовой: Забей нам Бруней, история была бы комичная

С Брунеем он отыграл весь матч, забив один гол. С Сирией вышел на замену на 74-й минуте. В интервью «Известиям» Мостовой прокомментировал критику Российского футбольного союза (РФС) за то, что сборная играла с одним из самых слабых соперников в лице Брунея, оценил момент, когда эта команда едва не забила России, а также объяснил, почему такие матчи всё равно надо проводить.