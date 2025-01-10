В Азербайджане приостановили общение по матчу с Россией в первой половине года. Известны причины

Накануне стало известно о договоренности между Россией и Белоруссией о товарищеском матче.
«На одном из последних собраний УЕФА представители РФС и АФФА вели общение по поводу возможного товарищеского матча сборных России и Азербайджана весной-летом 2025 года. Также обсуждались и другие вопросы сотрудничества двух федераций. До официальных переговоров о товарищеской игре национальных сборных не дошло. Из-за последних заявлений президента Азербайджана Алиева и напряженных отношений с Россией в АФФА на время свернули вопрос о возможном матче», — сообщили Sport24 несколько источников, знакомых с ситуацией.
В 2024 году сборная России по футболу провела пять товарищеских матчей, разгромив Сербию (4:0), Белоруссию (4:0), Вьетнам (3:0), Бруней (11:0) и Сирию (4:0).