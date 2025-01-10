Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Азербайджане приостановили общение по матчу с Россией в первой половине года. Известны причины

В Азербайджане приостановили общение по матчу со сборной России в первой половине 2025 года. Об этом сообщили сразу несколько источников.

Источник: Shutterstock

Накануне стало известно о договоренности между Россией и Белоруссией о товарищеском матче.

«На одном из последних собраний УЕФА представители РФС и АФФА вели общение по поводу возможного товарищеского матча сборных России и Азербайджана весной-летом 2025 года. Также обсуждались и другие вопросы сотрудничества двух федераций. До официальных переговоров о товарищеской игре национальных сборных не дошло. Из-за последних заявлений президента Азербайджана Алиева и напряженных отношений с Россией в АФФА на время свернули вопрос о возможном матче», — сообщили Sport24 несколько источников, знакомых с ситуацией.

В 2024 году сборная России по футболу провела пять товарищеских матчей, разгромив Сербию (4:0), Белоруссию (4:0), Вьетнам (3:0), Бруней (11:0) и Сирию (4:0).

Россия
Азербайджан
Товарищеские матчи: календарь